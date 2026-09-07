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Mondiali di basket femminile: programma e risultati delle partite di oggi 7 settembre

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Quarta giornata ai Mondiali di Berlino, nella quale si conclude la fase a gruppi della competizione. Italia in campo alle 20.45 contro la Cina per decidere il secondo posto nel gruppo D. Grande attenzione alle 11.30 per le due sfide del gruppo C, dalle quali usciranno le potenziali avversarie delle azzurre agli spareggi per i quarti. Ecco il calendario delle sfide di oggi e quindi i risultati partita per partita

ITALIA-CINA ALLE 20.45 SU SKY SPORT BASKET

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