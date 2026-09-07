Mondiali di basket femminile: programma e risultati delle partite di oggi 7 settembre
Quarta giornata ai Mondiali di Berlino, nella quale si conclude la fase a gruppi della competizione. Italia in campo alle 20.45 contro la Cina per decidere il secondo posto nel gruppo D. Grande attenzione alle 11.30 per le due sfide del gruppo C, dalle quali usciranno le potenziali avversarie delle azzurre agli spareggi per i quarti. Ecco il calendario delle sfide di oggi e quindi i risultati partita per partita
- L'Italbasket femminile mancava dalla massima competizione mondiale per nazionali dal 1994 e ora le azzurre, sulle spalle di una Cecilia Zandalasini in forma strepitosa, puntano a essere la sorpresa del torneo. Tutte le sfide dell'Italia saranno in diretta su su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Gruppo C
- Ore 11.30 su Sky Sport Basket e NOW
- Chi vince avanza direttamente ai quarti, chi perde affronta la terza classificata del gruppo D (potenzialmente l’Italia in caso di ko contro la Cina)
- Gruppo C
- Ore 11.30
- Chi vince affronta la seconda classificata del gruppo D (potenzialmente l’Italia in caso di vittoria contro la Cina), chi perde è eliminato
- Gruppo B
- Ore 14.30
- Chi vince avanza come seconda, chi perde come terza
- Gruppo B
- Ore 14.30
- Francia già sicura del primo posto, Nigeria eliminata
- Gruppo A
- Ore 17.50
- Tutto in bilico nel gruppo, con tutte le squadre appaiate a quota 3 con una vittoria e una sconfitta
- Gruppo A
- Ore 17.50
- Con tutte le squadre a pari punti, sarà l'ultima giornata a decidere ogni posizione
- Gruppo D
- Ore 20.45 su Sky Sport Mix e NOW
- USA già sicure del primo posto, Cechia già eliminata
- Gruppo D
- Ore 20.45 su Sky Sport Basket e NOW
- Chi vince avanza come seconda del gruppo, affrontando la terza del gruppo C. Chi perde incrocerà invece la seconda del gruppo C