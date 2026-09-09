Sport e cultura si uniscono sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, location scelta dalla Reyer per presentare le divise ufficiali della stagione 2026-27. Octavio Maretto e Enoch Boakye si sono presentati indossando, rispettivamente, la divisa speciale che i veneti useranno in Europa e la prima maglia per il campionato di Serie A

L'edizione numero 83 della Mostra del Cinema di Venezia si mescola con il mondo del basket. Sul red carpet della Biennale, infatti, si sono presentati Octavio Maretto ed Enoch Boakye, rispettivamente guardia e centro della Reyer Venezia, con indosso due delle tre canotte che vesitranno i giocatori della squadra veneta nella stagione 2026-27. Boakye, infatti, ha indossato la maglia casalinga che la Reyer userà in campionato (al via il 26 settembre, su Sky Sport due gare in diretta ogni turno e su skysport.it tutti gli highlights giornata per giornata), mentre Maretto ha vestito la divisa speciale per le notti europee di EuroCup, in cui la Reyer esordirà il 29 settembre ospitando il Francoforte (tutta la competizione è in diretta esclusiva su Sky e in streaming NOW). Sul proprio sito internet, la Reyer ha desiderato ringraziare la Mostra del Cinema di Venezia "per la straordinaria opportunità, l'ospitalità e aver permesso al Club di presentare le proprie nuove divise in una cornice così prestigiosa e internazionale".