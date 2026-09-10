Settima giornata di Mondiali a Berlino, dove si disputano tutti i quarti di finale. Quattro quindi le gare in programma: si comincia alle 11.30 con Team USA e si conclude alle 20.45 con la sfida tra Australia e Spagna. Tutte le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per non perdersi neanche un'emozione delle sfide tra le 8 migliori squadre del mondo