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Mondiali femminili di basket: programma e risultati delle partite di oggi 10 settembre

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Settima giornata di Mondiali a Berlino, dove si disputano tutti i quarti di finale. Quattro quindi le gare in programma: si comincia alle 11.30 con Team USA e si conclude alle 20.45 con la sfida tra Australia e Spagna. Tutte le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per non perdersi neanche un'emozione delle sfide tra le 8 migliori squadre del mondo

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