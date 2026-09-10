Mondiali femminili di basket: programma e risultati delle partite di oggi 10 settembre
Settima giornata di Mondiali a Berlino, dove si disputano tutti i quarti di finale. Quattro quindi le gare in programma: si comincia alle 11.30 con Team USA e si conclude alle 20.45 con la sfida tra Australia e Spagna. Tutte le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per non perdersi neanche un'emozione delle sfide tra le 8 migliori squadre del mondo
- Dopo la conclusione della fase a gruppi e gli spareggi, è tempo di quarti di finali per le 8 migliori nazionali del mondo. Ecco gli accoppiamenti e il programma da seguire, con tutte le sfide in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW
- STATI UNITI-UNGHERIA
- LIVE alle 11.30 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Alessandra Tava
- CINA-FRANCIA
- LIVE alle 14.30 su Sky Sport Basket col commento di Giovanni Poggi e Masha Maiorano
- BELGIO-GERMANIA
- LIVE alle 17.45 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Alessandra Tava
- AUSTRALIA-SPAGNA
- LIVE alle 20.45 su Sky Sport Basket col commento di Andrea Solaini
- Italia, Giappone, Porto Rico e Corea hanno lasciato la competizione, venendo eliminate agli spareggi dove sono stati rispettati i pronostici, visto che tutte le seconde classificate hanno superato le squadre arrivate al terzo posto nel loro girone. Questo il tabellone completo