Dopo la vittoria sulla Cina che ha portato la Francia in semifinale ai Mondiali di basket femminile a Berlino, la stella Gabby Williams ha parlato al microfono di Sky Sport: la vittoria, i record personali, anche l'Italia e la compagna in WNBA Cecilia Zandalasini

Gabby Williams è la stella della Francia che vola in semifinale ai Mondiali di basket di Berlino dopo il netto successo sulla Cina. "Giocare così, con questa maglia addosso significa tutto, avere questa maglia e giocare per questa squadra è il più grande orgoglio della mia vita e della mia carriera, vogliamo scrivere la storia ed è questo che motiva me e l’intera squadra", ha detto a Giulia Cicchinè per Sky Sport.

Sui record che sta facendo nella Coppa del Mondo ha aggiunto: "Io non guardo molto i social, siamo qua per una sola ragione ed è la medaglia però sì, siamo contente di battere record, ci dà fiducia ma teniamo i piedi ben saldi a terra, dobbiamo essere umili e ricordarci cosa siamo qui a fare".

Infine una battuta sull’Italia e su Cecilia Zandalasini, sua compagna in WNBA alle Golden State Walkyries: "È difficile vedere eliminato dai tornei qualcuno a cui sei tanto legata ma è un reminder di quello che vuol dire questo mondiale ma il mondo in cui l’Italia ha rimontato incarna lo spirito del Mondiale. Guardare la rimonta dell’Italia è da ispirazione, penso sia l’esatta rappresentazione di quanto lontano lo sforzo, l’intensità, e l’orgoglio possano portarti".