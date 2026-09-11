La Germania ha compiuto un’impresa battendo il Belgio due volte campione d’Europa per conquistare la semifinale dei Mondiali di basket femminile. Decisiva anche la spinta del pubblico di casa, come ha raccontato Alexandra Wilke al microfono di Giulia Cicchinè
I pronostici sono fatti per essere ribaltati ed è quello che ha fatto la Germania, in grado di battere nettamente il Begio due volte campione d’Europa e di conquistare così una storica semifinale al Mondiale di basket femminile. Decisiva la spinta del pubblico, come ha raccontato Alexandra Wilke al microfono di Sky Sport: "Non so cosa dire, non so esprimerlo a parole perché ci siamo state dall’inizio della partita, tutte quelle che sono entrate in campo hanno fatto il loro lavoro, è stato uno sforzo di squadra, dall’inizio alla fine. Negli ultimi minuti della partita ero in panchina e avevo la pelle d’oca e mi sono detta ‘Oh mio Dio’, mi sono goduta il momento, è fantastico".
La guardia, berlinese doc, ha aggiunto parlando con Giulia Cicchinè: "Mi sono emozionata ma abbiamo usato tutto a nostro favore, giochiamo anche con le emozioni, i tifosi ci hanno aiutato tantissimo, è bellissimo giocare davanti al proprio pubblico, soprattutto quando c’è così tanta gente, ci ha dato extra motivazione".
Sul battere il Belgio: "Vendetta o consapevolezza? Forse entrambe, anche se abbiamo un coaching staff diverso dallo scorso anno, all’Europeo il primo tempo ce la siamo giocata, sapevamo che potevamo vincere contro il Belgio e lo abbiamo fatto oggi, abbiamo giocato la nostra partita, tutti volevano vincere ed è stato fantastico".
Ora c’è la Francia ma Wilke non si sbilancia: "Non voglio parlare dei prossimi step, voglio godermi la serata e vedremo cosa accadrà contro la Francia. Festeggeremo un po’, ma sappiamo anche che ancora non abbiamo fatto nulla".