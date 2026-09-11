I pronostici sono fatti per essere ribaltati ed è quello che ha fatto la Germania, in grado di battere nettamente il Begio due volte campione d’Europa e di conquistare così una storica semifinale al Mondiale di basket femminile. Decisiva la spinta del pubblico, come ha raccontato Alexandra Wilke al microfono di Sky Sport: "Non so cosa dire, non so esprimerlo a parole perché ci siamo state dall’inizio della partita, tutte quelle che sono entrate in campo hanno fatto il loro lavoro, è stato uno sforzo di squadra, dall’inizio alla fine. Negli ultimi minuti della partita ero in panchina e avevo la pelle d’oca e mi sono detta ‘Oh mio Dio’, mi sono goduta il momento, è fantastico".

La guardia, berlinese doc, ha aggiunto parlando con Giulia Cicchinè: "Mi sono emozionata ma abbiamo usato tutto a nostro favore, giochiamo anche con le emozioni, i tifosi ci hanno aiutato tantissimo, è bellissimo giocare davanti al proprio pubblico, soprattutto quando c’è così tanta gente, ci ha dato extra motivazione".

Sul battere il Belgio: "Vendetta o consapevolezza? Forse entrambe, anche se abbiamo un coaching staff diverso dallo scorso anno, all’Europeo il primo tempo ce la siamo giocata, sapevamo che potevamo vincere contro il Belgio e lo abbiamo fatto oggi, abbiamo giocato la nostra partita, tutti volevano vincere ed è stato fantastico".

Ora c’è la Francia ma Wilke non si sbilancia: "Non voglio parlare dei prossimi step, voglio godermi la serata e vedremo cosa accadrà contro la Francia. Festeggeremo un po’, ma sappiamo anche che ancora non abbiamo fatto nulla".