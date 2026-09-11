Alba Torrens è la veterana di una Spagna con tante giovani di talento, una squadra che ha centrato la semifinale del Mondiale di basket femminile dopo aver travolto l’Australia: ora l’ostacolo Team USA, sabato alle ore 20 su Sky Sport Basket.

"Siamo sicuramente felici di aver raggiunto le semifinali e penso che la cosa più importante è aver giocato di squadra ancora una volta, questa è la nostra forza, vogliamo continuare in questa direzione. Ora siamo sicuramente felici ma allo stesso tempo stiamo già pensando a quello che arriverà", ha detto a Giulia Cicchinè.

Poi ha aggiunto, parlando con grande orgoglio: "Siamo proprio una squadra dentro e fuori dal campo, questo ci dà la possibilità di credere di poter andare avanti. La squadra ha proprio dimostrato quanti passi avanti si possono ancora fare. Anche la sconfitta contro il Mali è stata importante per noi perché ci ha fatto tornare più forti contro il Giappone e ci ha permesso di concentrarci per l’Australia e per raggiungere la semifinale. E detto da una che è qui da tanto tempo, so quant’è difficile, sono molto orgogliosa".

Infine, nell’intervista con Sky Sport, Alba Torrens parla delle giovani compagne: "Tutte stanno mostrando a che livello sono, sono giovani ma anche fuori dal campo sono molto mature, stanno giocando un grandissimo torneo, non è facile perché tante sono molto giovani e vogliono sicuramente riprendersi dallo scorso Europeo. È bellissimo vederle giocare a questo livello, io sono molto fortunata a condividere questi momenti con loro e sono sicura che adesso sapranno come festeggiare… meglio di me".