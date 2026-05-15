La Lega Basket Serie A ha annunciato i vincitori dei premi individuali della regular season 2025-26. Le classifiche finali dei premi individuali degli LBA Awards sono state determinate attraverso una media ponderata dei voti espressi dai giocatori di tutti i club di Serie A, dai capo allenatori, da un dirigente per ciascuna società, da un panel di media e dagli appassionati, offrendo così una valutazione ampia e rappresentativa dell’intera stagione. Ecco chi ha vinto
- MVP della regular season 2025-26
- Armoni Brooks (EA7 Emporio Armani Milano)
- Miro Bilan (Germani Brescia)
- Amedeo Della Valle (Germani Brescia)
- Miglior giocatore della regular season 2025-26 nato dal 1° gennaio 2004 in poi
- Saliou Niang (Virtus Olidata Bologna)
- Ousmane Ndiaye (Vanoli Basket Cremona)
- David Torresani (Nutribullet Treviso Basket)
- Miglior giocatore italiano della regular season 2025-26
- Amedeo Della Valle (Germani Brescia)
- Saliou Niang (Virtus Olidata Bologna)
- Davide Casarin (Vanoli Basket Cremona)
- Miglior difensore della regular season 2025/26
- Leandro Bolmaro (EA7 Emporio Armani Milano)
- Alessandro Pajola (Virtus Olidata Bologna)
- Brianté Weber (Nutribullet Treviso Basket)
- Miglior giocatore con almeno il 50% delle partite iniziate dalla panchina nella regular season 2025/26
- Jason Burnell (Germani Brescia)
- Matt Morgan (Virtus Olidata Bologna)
- Erick Green (Acqua S.Bernardo Cantù)
- Il giocatore più spettacolare della regular season 2025/26 (votato solo dai tifosi)
- Armoni Brooks (EA7 Emporio Armani Milano)
- Carsen Edwards (Virtus Olidata Bologna)
- Tazè Moore (Openjobmetis Varese)
- Giocatore maggiormente migliorato rispetto alla stagione 2024-25
- N.B. il candidato doveva essere almeno alla sua seconda stagione consecutiva in LBA
- Davide Casarin (Vanoli Basket Cremona)
- Jason Burnell (Germani Brescia)
- Giovanni Veronesi (Vanoli Basket Cremona)
- Miglior allenatore della regular season 2025-26
- Dimitris Priftis (UNA Hotels Reggio Emilia)
- Matteo Cotelli (Germani Brescia)
- Mario Fioretti (Bertram Derthona Tortona)
- *Premio selezionato da Lega Basket
- Christian Vital (Bertram Derthona Tortona)
- Amedeo Della Valle (Germani Brescia)
- Armoni Brooks (EA7 Emporio Armani Milano)
- Jahmi’us Ramsey (Pallacanestro Trieste)
- Miro Bilan (Germani Brescia)
- *Votato dai dirigenti dei club
- Andrea Conti (General Manager Vanoli Basket Cremona)
- Andrea Gracis (Direttore Sportivo APU Old Wild West Udine)
- Paolo Ronci (Direttore Generale Virtus Olidata Bologna)
- * Votato dai dirigenti dei club
- Marco Sambugaro (General Manager UNA Hotels Reggio Emilia)
- Federico Casarin (Presidente Umana Reyer Venezia) – Aldo Vanoli (Presidente Vanoli Basket Cremona)
- *Votato dai rappresentanti dei club (giocatori, allenatori e dirigenti)
- Manuel Attard
- Guido Giovannetti
- Michele Rossi