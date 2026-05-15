La Lega Basket Serie A ha annunciato i vincitori dei premi individuali della regular season 2025-26. Le classifiche finali dei premi individuali degli LBA Awards sono state determinate attraverso una media ponderata dei voti espressi dai giocatori di tutti i club di Serie A, dai capo allenatori, da un dirigente per ciascuna società, da un panel di media e dagli appassionati, offrendo così una valutazione ampia e rappresentativa dell’intera stagione. Ecco chi ha vinto