Si apre la stagione della pallacanestro italiana con la Supercoppa 2026: in campo Olimpia Milano, Virtus Bologna, Tortona e Venezia. Tutte le gare in diretta su Sky Sport Basket e NOW con studi pre e post partita a cura della redazione di Sky Sport, per non perdersi nulla del primo trofeo stagionale
Comincia la stagione del basket italiano e come da tradizione è la Supercoppa ad aprire le danze. Alla Nova Arena di Tortona si terranno le prime tre gare stagionali, con le semifinali previste per sabato 19 settembre e la finale domenica 20 settembre con le squadre più interessanti della prossima stagione. Ci saranno i campioni in carica dell’Olimpia Milano, reduci dal triplete Scudetto-Coppa Italia-Supercoppa della passata stagione, e i vice-campioni della Reyer Venezia. Insieme a loro anche la rinnovata Virtus Bologna e i padroni di casa di Tortona, per due giorni di gare da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e su NOW con studi pre e post partita con Giulia Cicchinè e le interviste da bordo campo di Gaia Accoto.
Approfondimento
La Supercoppa a Tortona con Bargnani e Gherardini
Il format e il calendario della Supercoppa
Il formato è molto semplice: due semifinali al sabato e la finale domenica, tutto in diretta con pre e post partita a cura della redazione di Sky Sport per godersi al meglio l’evento che apre la grande stagione del basket italiano nel palinsesto di Sky.
- Bertram Derthona Tortona-Umana Reyer Venezia | Sabato 19 settembre alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. Pre-partita dalle 16.30
- Olimpia Milano-Virtus Costa Bologna | Sabato 19 settembre alle 19.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi
- Finale tra le vincenti | Domenica 20 settembre alle 17 su Sky Sport Basket e NOW, commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. Pre-partita dalle 16.30