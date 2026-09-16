Si apre la stagione della pallacanestro italiana con la Supercoppa 2026: in campo Olimpia Milano, Virtus Bologna, Tortona e Venezia. Tutte le gare in diretta su Sky Sport Basket e NOW con studi pre e post partita a cura della redazione di Sky Sport, per non perdersi nulla del primo trofeo stagionale

Comincia la stagione del basket italiano e come da tradizione è la Supercoppa ad aprire le danze. Alla Nova Arena di Tortona si terranno le prime tre gare stagionali, con le semifinali previste per sabato 19 settembre e la finale domenica 20 settembre con le squadre più interessanti della prossima stagione. Ci saranno i campioni in carica dell’Olimpia Milano, reduci dal triplete Scudetto-Coppa Italia-Supercoppa della passata stagione, e i vice-campioni della Reyer Venezia. Insieme a loro anche la rinnovata Virtus Bologna e i padroni di casa di Tortona, per due giorni di gare da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e su NOW con studi pre e post partita con Giulia Cicchinè e le interviste da bordo campo di Gaia Accoto.