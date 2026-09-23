Teo Trials, divertimento e sfide tra campioni (che si mettono alla prova)
In ogni episodio sfiderò un Campione di un'altra disciplina sul suo stesso terreno di gioco, per poi metterlo alla prova a sua volta nella Teo Challenge, un percorso a cronometro sul basket dove tutti i Campioni sono in gara tra loro. Un viaggio on the road in Emilia-Romagna, tra autodromi, piscine, poligoni, campi da tennis, campi da pallavolo e playground “di quartiere”, alla scoperta di cosa renda davvero grande un Campione
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