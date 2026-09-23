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l'intervista

Fognini: "La Laver Cup è diversa, giocarla è una figata. La mia ricetta per i campioni"

Valentino Della Casa

Dal 25 al 27 settembre, la Laver Cup sarà su Sky Sport: un evento particolare, a cui Fabio Fognini ha partecipato nel 2019. “Va oltre la crescita, ha un fascino tutto suo”. Del tennis che cambia, delle troppe partite, dei nuovi equilibri mondiali e dei giovani che stanno emergendo: “La mia ricetta per essere davvero campione”

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