Dal 25 al 27 settembre, la Laver Cup sarà su Sky Sport: un evento particolare, a cui Fabio Fognini ha partecipato nel 2019. “Va oltre la crescita, ha un fascino tutto suo”. Del tennis che cambia, delle troppe partite, dei nuovi equilibri mondiali e dei giovani che stanno emergendo: “La mia ricetta per essere davvero campione”