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intervista

Galassi: "Volevo dimostrare di essere ancora all'altezza della Nazionale. E ce l'ho fatta"

Alessandro Acton

Alessandro Acton

A poche ore dal quarto di finale contro la Finlandia il più esperto dei tre centrali a disposizione di De Giorgi ci racconta come è stato il suo anno complicato e fa un bilancio sulla manifestazione in corso: "Molto positivo, e più andiamo avanti più cresciamo"

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