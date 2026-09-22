Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Michieletto: "Il 2026 un anno duro, mi è crollato tutto addosso. Ma ora sono tornato"

Alessandro Acton

Alessandro Acton

Tornare in campo dopo oltre mezzo anno, con la responsabilità di trascinare la Nazionale agli Europei. Il 2026 di Alessandro Michieletto è stato molto complicato, ma ora la lenta rinascita si è compiuta: “Avevo tanta voglia di tornare, forse troppa. Così De Giorgi mi ha convinto a pazientare”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ