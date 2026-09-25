Non è sicuramente il più facile degli esordi quello che attende la nuova Virtus Bologna di Alex Mumbrú. Il calendario dell’Eurolega la vede infatti impegnata all’Ulker Sports Arena del Fenerbahce, una delle squadre più forti del continente e una delle candidate alla vittoria finale della competizione europea. Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Olimpia Milano, le Vu Nere affrontano l’esordio in Eurolega con quasi metà del roster al suo debutto nella massima competizione, a testimonianza della squadra molto giovane a disposizione del nuovo coach della Virtus. Dall’altra parte invece la squadra nelle mani di coach Sarunas Jasikevicius è estremamente esperta, a partire da diverse conoscenze del nostro basket come Nicolò Melli, Shavon Shields e Will Clyburn, membro della Virtus nella stagione 2024-25 culminata col titolo italiano. Appuntamento alle 19.15 col pre-partita in compagnia di Dalila Setti, Matteo Soragna e Davide Pessina, con la palla a due alle 19.45 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna.