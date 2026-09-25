L'Eurolega della Virtus Bologna comincia sul campo del Fenerbahce di Nicolò Melli, una delle candidate alla vittoria finale del titolo europeo. Primo test europeo per le nuove Vu Nere di coach Alex Mumbrú, con un roster formato per metà da giocatori all’esordio in Eurolega. Palla a due alle 19.45 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna, con pre-partita dalle 19.15
Non è sicuramente il più facile degli esordi quello che attende la nuova Virtus Bologna di Alex Mumbrú. Il calendario dell’Eurolega la vede infatti impegnata all’Ulker Sports Arena del Fenerbahce, una delle squadre più forti del continente e una delle candidate alla vittoria finale della competizione europea. Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Olimpia Milano, le Vu Nere affrontano l’esordio in Eurolega con quasi metà del roster al suo debutto nella massima competizione, a testimonianza della squadra molto giovane a disposizione del nuovo coach della Virtus. Dall’altra parte invece la squadra nelle mani di coach Sarunas Jasikevicius è estremamente esperta, a partire da diverse conoscenze del nostro basket come Nicolò Melli, Shavon Shields e Will Clyburn, membro della Virtus nella stagione 2024-25 culminata col titolo italiano. Appuntamento alle 19.15 col pre-partita in compagnia di Dalila Setti, Matteo Soragna e Davide Pessina, con la palla a due alle 19.45 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna.
Classifica Eurolega: cadono Real e Hapoel
Prende il via la nuova stagione di Eurolega, venti squadre pronte a rincorrere la vittoria finale con le due italiane che cercheranno di farsi spazio in un panorama assai affollato. Ecco la classifica della regular season aggiornata dopo le prime 7 partite, in attesa dei debutti di Virtus Bologna e Olimpia Milano (venerdì rispettivamente alle 19.45 e 20.45 su Sky Sport e NOW) TORNA L’EUROLEGA: TUTTI I QUINTETTI E I ROSTER DELLE SQUADRE EUROLEGA 2026-27: DOVE E QUANDO VEDERE LE PARTITE DI MILANO E BOLOGNA