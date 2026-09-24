L'Eurolega è partita fortissimo con la nuova stagione sui canali di Sky Sport soprattutto grazie a Dwayne Bacon. La guardia di Dubai ha infatti rubato la scena con due giocate clamorose nel primo quarto della sfida col Real Madrid: prima un sottomano acrobatico sulla linea di fondo passando da una parte all’altra del tabellone; poi una schiacciata in contropiede sulla testa di Jantunen. Due giocate "alla Dwyane Wade", come detto in telecronaca da Andrea Solaini e Andrea Meneghin
Classifica Eurolega: dove sono Olimpia e Virtus
Prende il via la nuova stagione di Eurolega, venti squadre pronte a rincorrere la vittoria finale con le due italiane che cercheranno di farsi spazio in un panorama assai affollato. Ecco la classifica della regular season aggiornata in attesa dei debutti di Olimpia Milano e Virtus Bologna (venerdì alle 20 su Sky Sport e NOW) TORNA L’EUROLEGA: TUTTI I QUINTETTI E I ROSTER DELLE SQUADRE EUROLEGA 2026-27: DOVE E QUANDO VEDERE LE PARTITE DI MILANO E BOLOGNA