Eurolega

Prende il via la nuova stagione di Eurolega, venti squadre pronte a rincorrere la vittoria finale con le due italiane che cercheranno di farsi spazio in un panorama assai affollato. Ecco la classifica della regular season aggiornata in attesa dei debutti di Olimpia Milano e Virtus Bologna (venerdì alle 20 su Sky Sport e NOW) TORNA L’EUROLEGA: TUTTI I QUINTETTI E I ROSTER DELLE SQUADRE EUROLEGA 2026-27: DOVE E QUANDO VEDERE LE PARTITE DI MILANO E BOLOGNA