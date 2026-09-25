L’Eurolega dell’Olimpia Milano comincia da Belgrado, facendo visita al Partizan nella gara che chiude il primo turno della regular season. Dopo il successo in Supercoppa, la squadra di coach Peppe Poeta vuole conquistare subito un successo pesante per puntare alla post-season. Palla a due alle 20.45 su Sky Sport Uno e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
L'Olimpia Milano non comincia l’Eurolega coi favori del pronostico, ma vuole candidarsi a essere una delle outsider per la post-season. La corsa verso i playoff è lunga 38 giornate, ma subito la squadra di coach Peppe Poeta si trova a fare i conti con una difficile trasferta a Belgrado sul campo del Partizan, dove lo scorso anno tirò per vincere con Marko Guduric al termine di una rimonta solamente sfiorata. Molto è cambiato, da una parte e dall’altra: Milano ha perso pezzi da 90 come Armoni Brooks, Shavon Shields e Josh Nebo, ma ha aggiunto giocatori di caratura come Devon Hall, Alec Peters e Moses Wright per poter fare strada anche in Europa. Dall’altra parte il Partizan ha scelto Joan Penarroya per la panchina e in campo ci saranno recentissime conoscenze del campionato italiano come Alessandro Pajola e Luca Vildoza, in una squadra che non ha ambizioni di vittoria finale ma rimane sempre ostica da affrontare, specialmente alla Belgrade Arena. Palla a due alle 20.45 su Sky Sport Uno e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.
Classifica Eurolega: cadono Real e Hapoel
Prende il via la nuova stagione di Eurolega, venti squadre pronte a rincorrere la vittoria finale con le due italiane che cercheranno di farsi spazio in un panorama assai affollato. Ecco la classifica della regular season aggiornata dopo le prime 7 partite, in attesa dei debutti di Virtus Bologna e Olimpia Milano (venerdì rispettivamente alle 19.45 e 20.45 su Sky Sport e NOW) TORNA L’EUROLEGA: TUTTI I QUINTETTI E I ROSTER DELLE SQUADRE EUROLEGA 2026-27: DOVE E QUANDO VEDERE LE PARTITE DI MILANO E BOLOGNA