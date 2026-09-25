L'Olimpia Milano non comincia l’Eurolega coi favori del pronostico, ma vuole candidarsi a essere una delle outsider per la post-season. La corsa verso i playoff è lunga 38 giornate, ma subito la squadra di coach Peppe Poeta si trova a fare i conti con una difficile trasferta a Belgrado sul campo del Partizan, dove lo scorso anno tirò per vincere con Marko Guduric al termine di una rimonta solamente sfiorata. Molto è cambiato, da una parte e dall’altra: Milano ha perso pezzi da 90 come Armoni Brooks, Shavon Shields e Josh Nebo, ma ha aggiunto giocatori di caratura come Devon Hall, Alec Peters e Moses Wright per poter fare strada anche in Europa. Dall’altra parte il Partizan ha scelto Joan Penarroya per la panchina e in campo ci saranno recentissime conoscenze del campionato italiano come Alessandro Pajola e Luca Vildoza, in una squadra che non ha ambizioni di vittoria finale ma rimane sempre ostica da affrontare, specialmente alla Belgrade Arena. Palla a due alle 20.45 su Sky Sport Uno e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.