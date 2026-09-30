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Eurocup, Maxima Roma Cluj 89-55: gli highlights

Basket

Esordio da sogno per la Maxima Roma, che domina dal primo all’ultimo minuto contro il Cluj nella sua prima partita della storia in Eurocup. La squadra di coach Cotelli parte fortissimo realizzando 34 punti nel solo primo quarto e chiude in fretta ogni discorso, toccando anche il +44 nel corso del match prima di abbassare i ritmi nel finale. I padroni di casa mandano cinque giocatori in doppia cifra guidati dai 16 di Matt Ryan per il primo successo del nuovo club della capitale nella sua storia in un match ufficiale

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