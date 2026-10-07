Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Eurocup, Venezia, BC Roma e Tortona su Sky: i risultati LIVE

Basket

Seconda giornata di Eurocup con in campo Venezia, BC Roma e Tortona. La Reyer affronta il Cluj in trasferta (alle 18 su Sky Sport Uno). Tortona ospita il Le Mans (ore 19.30 su Sky Sport Arena). Chiude BC Roma al debutto interno in Europa col Lietkabelis (alle 20 su Sky Sport Uno). I risultati e gli highlights delle tre italiane impegnate oggi

TUTTI GLI HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA

CLUJ-VENEZIA | TABELLINO LIVE

  • Mercoledì 7 ottobre alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Giovanni Poggi

TORTONA-LE MANS | TABELLINO LIVE

  • Mercoledì 7 ottobre alle 19.30 su Sky Sport Arena e NOW col commento di Calogero Destro

BC ROMA-LIETKABELIS | TABELLINO LIVE

  • Mercoledì 7 ottobre alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Sandro Pugliese
FOTOGALLERY

1/32
Basket

Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane

Prende il via la nuova stagione di Eurocup con un nuovo formato: 32 squadre impegnate (di cui ben sei italiane: Trento, Venezia, Napoli, Tortona, BC Roma e Maxima Roma) divise in quattro gruppo da otto. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accedono alla fase dei playoff con ottavi, quarti, semifinali e finali sempre al meglio delle tre gare. Ecco dove si posizionano le squadre italiane dopo il primo turno di gare

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Eurocup: tre italiane in campo questa sera

Basket

Dopo Maxima Roma, Napoli e Trento, scese in campo ieri, oggi tocca a Venezia, Tortona e BC Roma...

Eurocup: i risultati delle partite di oggi

Basket

Seconda giornata di Eurocup con in campo Maxima Roma, Napoli e Trento. La Maxima crolla nel...

Eurolega dice no a NBA: la cronaca della giornata

Basket

È  andata in scena a Cernobbio l’assemblea straordinaria dei club di Eurolega, organizzata...

Eurocup: tre italiane in campo questa sera

Basket

Dopo gli esordi vincenti della scorsa settimana Maxima Roma, Napoli e Trento tornano in campo per...

Virtus-Maxima 98-89: highlights Serie A. VIDEO

Serie A

Primo tempo a due facce tra Virtus e Maxima, con i padroni di casa che sembrano voler scappare...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS