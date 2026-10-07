Seconda giornata di Eurocup con in campo Venezia, BC Roma e Tortona. La Reyer affronta il Cluj in trasferta (alle 18 su Sky Sport Uno). Tortona ospita il Le Mans (ore 19.30 su Sky Sport Arena). Chiude BC Roma al debutto interno in Europa col Lietkabelis (alle 20 su Sky Sport Uno). I risultati e gli highlights delle tre italiane impegnate oggi
CLUJ-VENEZIA | TABELLINO LIVE
- Mercoledì 7 ottobre alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Giovanni Poggi
TORTONA-LE MANS | TABELLINO LIVE
- Mercoledì 7 ottobre alle 19.30 su Sky Sport Arena e NOW col commento di Calogero Destro
BC ROMA-LIETKABELIS | TABELLINO LIVE
- Mercoledì 7 ottobre alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Sandro Pugliese
Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane
Prende il via la nuova stagione di Eurocup con un nuovo formato: 32 squadre impegnate (di cui ben sei italiane: Trento, Venezia, Napoli, Tortona, BC Roma e Maxima Roma) divise in quattro gruppo da otto. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accedono alla fase dei playoff con ottavi, quarti, semifinali e finali sempre al meglio delle tre gare. Ecco dove si posizionano le squadre italiane dopo il primo turno di gare