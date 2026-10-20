Eurocup: la BC Roma in campo questa sera

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Eurocup, la BC Roma in campo per la quarta giornata: il programma

Basket

Reduce dalla sconfitta casalinga in campionato contro Venezia, la BC Roma torna in campo in Eurocup, dove invece ha vinto le ultime due partite giocate. Per i ragazzi di coach Magro arriva infatti la trasferta sul campo del Manresa, occasione da sfruttare per dare continuità ai risultati, almeno in Europa. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport 259 e in streaming su NOW con telecronaca di Giovanni Poggi

TUTTO IL GRANDE BASKET SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA 

 

La BC Roma, che in Eurocup sembra aver trovato il passo giusto dopo le due vittorie su Lietkabelis Balkan, torna in campo dopo la sconfitta casalinga contro Venezia patita sabato. La truppa di coach Magro affronta la trasferta di Manresa, dove avrà l’occasione di dare continuità al rendimento europeo. Dall’altra parte ci saranno volti noti come JD Notae e Timmy Allen, già visti in azione a Trapani, e una squadra che dopo la battuta d’arresto sul campo del Bahcesehir della scorsa settimana vorrà trovare un pronto riscatto. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport 259 e in streaming su NOW con telecronaca di Giovanni Poggi.

FOTOGALLERY

1/32
Basket

Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane

Prende il via la stagione di Eurocup con un nuovo formato: 32 squadre impegnate (di cui ben sei italiane: Trento, Venezia, Napoli, Tortona, BC Roma e Maxima Roma) divise in quattro gruppo da otto. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accedono alla fase dei playoff con ottavi, quarti, semifinali e finali sempre al meglio delle tre gare. Ecco dove si posizionano le squadre italiane dopo i primi due turni di gare

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Eurocup: la BC Roma in campo questa sera

Basket

Reduce dalla sconfitta casalinga in campionato contro Venezia, la BC Roma torna in campo in...

Il basket italiano piange la giovane Anna Mellano

lutto

La Federazione Italiana Pallacanestro piange la scomparsa di Anna Mellano, scomparsa...

Pajola segna il canestro dell'anno da 24 metri

Basket

Sulla sirena del terzo quarto della sfida di ABA tra Partizan e Bosna, Alessandro Pajola ha...

Virtus Bologna-Scafati 108-83: highlights serie A

Serie A

Momento d’oro per la Virtus Bologna che liquida 108-83 la neopromossa Scafati nella 4a giornata e...

Alibegovic, sfida in famiglia: Mirza batte Amar

Serie A

La sfida della Nova Arena fra Tortona e Maxima Roma, vinta 89-75 dai capitolini, il primo storico...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS