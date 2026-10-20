Eurocup: la BC Roma in campo questa sera

Reduce dalla sconfitta casalinga in campionato contro Venezia, la BC Roma torna in campo in Eurocup, dove invece ha vinto le ultime due partite giocate. Per i ragazzi di coach Magro arriva infatti la trasferta sul campo del Manresa, occasione da sfruttare per dare continuità ai risultati, almeno in Europa. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport 259 e in streaming su NOW con telecronaca di Giovanni Poggi

La BC Roma, che in Eurocup sembra aver trovato il passo giusto dopo le due vittorie su Lietkabelis e Balkan, torna in campo dopo la sconfitta casalinga contro Venezia patita sabato. La truppa di coach Magro affronta la trasferta di Manresa, dove avrà l’occasione di dare continuità al rendimento europeo. Dall’altra parte ci saranno volti noti come JD Notae e Timmy Allen, già visti in azione a Trapani, e una squadra che dopo la battuta d’arresto sul campo del Bahcesehir della scorsa settimana vorrà trovare un pronto riscatto. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport 259 e in streaming su NOW con telecronaca di Giovanni Poggi.