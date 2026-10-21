Eurocup, Maxima Roma-Venezia 90-79: highlights

La Maxima Roma vince il derby italiano di Eurocup. Al PalaEur la squadra di coach Cotelli supera la Reyer dopo un'ottima prova, con Miro Bilan e Xavier Moon i trascinatori della squadra con 22 punti a testa, a cui si aggiungono i 16 con 4/7 da tre di Giovanni Veronesi. Venezia non va oltre i 20 punti di Glynn Watson, complice l'uscita dal campo di Kyle Wiltjer nel primo tempo per una distorsione alla caviglia
Maxima Roma-Umana Reyer Venezia 90-79 (23-18, 22-27, 19-12, 26-22)
- Maxima Roma: Bilan 22, Moon 22, Veronesi 16, Tyson 13, Wheatle 6, Brown 6, Alibegovic 3, Bonacini 0
- Miglior rimbalzista: Bilan, Tyson, Brown e Whatle 8
- Miglior assistman: Moon 10
- Umana Reyer Venezia: Watson 20, Green 13, Candi 9, Maretto 9, Tessitori 7, Wiltjer 6, Olinde 5, Bowman 4, Boakye 3, Parks 3, De Nicolao 0, Grant 0
- Miglior rimbalzista: Olinde 10
- Miglior assistman: Candi 5