Tortona, Trento, Napoli, Maxima Roma e Venezia per il quarto turno di Eurocup. Tre sfide casalinghe, con il derby tutto italiano tra Maxima Roma e Venezia, e una trasferta in Francia per Trento: un programma ricchissimo tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco la programmazione completa della serata di grande basket europeo
TORTONA-BURGOS | TABELLINO LIVE
- LIVE su Sky Sport Max e in streaming su NOW col commento di Paolo Redi
BOURG EN BRESSE-TRENTO | TABELLINO LIVE
- LIVE alle 19.30 su Sky Sport 259 e in streaming su NOW col commento di Calogero Destro
NAPOLI-TOFAS | TABELLINO LIVE
- LIVE alle 20 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW col commento di Sandro Pugliese
MAXIMA ROMA-VENEZIA | TABELLINO LIVE
- LIVE alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini