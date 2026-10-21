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Eurocup, derby Maxima Roma-Venezia e altre tre italiane su Sky: risultati LIVE

Basket

Tortona, Trento, Napoli, Maxima Roma e Venezia per il quarto turno di Eurocup. Tre sfide casalinghe, con il derby tutto italiano tra Maxima Roma e Venezia, e una trasferta in Francia per Trento: un programma ricchissimo tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco la programmazione completa della serata di grande basket europeo

HAPOEL-VIRTUS LIVE

TORTONA-BURGOS | TABELLINO LIVE

  • LIVE su Sky Sport Max e in streaming su NOW col commento di Paolo Redi

BOURG EN BRESSE-TRENTO | TABELLINO LIVE

  • LIVE alle 19.30 su Sky Sport 259 e in streaming su NOW col commento di Calogero Destro

NAPOLI-TOFAS | TABELLINO LIVE

  • LIVE alle 20 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW col commento di Sandro Pugliese

MAXIMA ROMA-VENEZIA | TABELLINO LIVE

  • LIVE alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini

Approfondimento

Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane

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