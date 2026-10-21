Dopo la BC Roma ieri a Manresa, questa sera scendono in campo Tortona, Trento, Napoli, Maxima Roma e Venezia per il quarto turno di Eurocup. Tre sfide casalinghe, con il derby tutto italiano tra Maxima Roma e Venezia, e una trasferta in Francia per Trento, un programma ricchissimo tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco la programmazione completa della serata di grande basket Europeo
TUTTO IL GRANDE BASKET SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
TORTONA-BURGOS
- LIVE mercoledì 21 ottobre alle 19 su Sky Sport Max e in streaming su NOW col commento di Paolo Redi
- La posizione in classifica di Tortona: 6^ nel gruppo A
BOURG EN BRESSE-TRENTO
- LIVE mercoledì 21 ottobre alle 19.30 su Sky Sport 259 e in streaming su NOW col commento di Calogero Destro
- La posizione in classifica di Trento: 7^ nel gruppo C
NAPOLI-TOFAS
- LIVE mercoledì 21 ottobre alle 20 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW col commento di Sandro Pugliese
- La posizione in classifica di Napoli: 1^ nel gruppo C
MAXIMA ROMA-VENEZIA
- LIVE mercoledì 21 ottobre alle 21 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini
- La posizione in classifica di Maxima Roma: 7^ nel gruppo B
- La posizione in classifica di Venezia: 1^ nel gruppo B