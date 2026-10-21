Dopo la BC Roma ieri a Manresa, questa sera scendono in campo Tortona, Trento, Napoli, Maxima Roma e Venezia per il quarto turno di Eurocup. Tre sfide casalinghe, con il derby tutto italiano tra Maxima Roma e Venezia, e una trasferta in Francia per Trento, un programma ricchissimo tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco la programmazione completa della serata di grande basket Europeo

TUTTO IL GRANDE BASKET SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA