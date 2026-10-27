BC Roma e Trento tornano in campo davanti al proprio pubblico per risalire le rispettive classifiche di Eurocup: i capitolini ospitano il Bosna Sarajevo (in diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW ), mentre la Dolomiti Energia affronterà Buducnost (live alle 20 su Sky Sport 255 e NOW )

Doppio impegno interno per due delle sei squadre impegnate in Eurocup in questa stagione. BC Roma e Trento davanti al proprio pubblico cercano due vittorie per risalire in classifica rispettivamente nel gruppo D e C, nei quali attualmente sarebbero fuori dalle prime quattro posizioni che consentirebbero di avanzare alla seconda fase. La stagione è ancora lunga, ma le due squadre cercano successi fondamentali per il loro percorso.