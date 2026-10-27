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Eurocup, BC Roma e Trento in campo per la quinta giornata: il programma

Basket

BC Roma e Trento tornano in campo davanti al proprio pubblico per risalire le rispettive classifiche di Eurocup: i capitolini ospitano il Bosna Sarajevo (in diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW), mentre la Dolomiti Energia affronterà Buducnost (live alle 20 su Sky Sport 255 e NOW)

CLASSIFICA

Doppio impegno interno per due delle sei squadre impegnate in Eurocup in questa stagione. BC Roma e Trento davanti al proprio pubblico cercano due vittorie per risalire in classifica rispettivamente nel gruppo D e C, nei quali attualmente sarebbero fuori dalle prime quattro posizioni che consentirebbero di avanzare alla seconda fase. La stagione è ancora lunga, ma le due squadre cercano successi fondamentali per il loro percorso.

Approfondimento

Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane

BC Roma-Bosna Sarajevo

  • In diretta martedì 27 ottobre alle 20 su Sky Sport Basket col commento di Andrea Solaini
  • Dopo il pesante -20 subito contro Manresa e il ko al supplementare contro Varese, la BC Roma vuole tornare a vincere contro un avversario che ha perso tre delle quattro partite disputate finora in Eurocup, seppur con uno scarto complessivo di sei punti.

Approfondimento

Varese-BC Roma 110-103: highlights Serie A

Trento-Buducnost

  • In diretta martedì 27 ottobre alle 20 su Sky Sport 255 col commento di Calogero Destro
  • Dopo il successo all’esordio sul campo di Klaipeda, per la Dolomiti Energia sono arrivate tre sconfitte in fila, di cui due davanti al proprio pubblico. La buona notizia è che già con un successo ai danni del Buducnost appaierebbe la squadra che attualmente occupa il quarto posto in classifica.

Approfondimento

Scafati-Trento 87-81: highlights Serie A

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