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Eurocup, BC Roma e Trento in campo su Sky: risultati LIVE

EUROCUP

Martedì di coppa per BC Roma e Trento, che tornano in campo per risalire le rispettive classifiche di Eurocup. I capitolini ospitano il Bosna Sarajevo (in diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW), mentre la Dolomiti Energia affronterà Buducnost (live alle 20 su Sky Sport 255 e NOW)

CLASSIFICA

BC Roma-Bosna Sarajevo | TABELLINO LIVE

  • In diretta martedì 27 ottobre alle 20 su Sky Sport Basket col commento di Andrea Solaini

Trento-Buducnost | TABELLINO LIVE

  • In diretta martedì 27 ottobre alle 20 su Sky Sport 255 col commento di Calogero Destro

Approfondimento

Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane

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