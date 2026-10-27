Eurocup, BC Roma e Trento in campo su Sky: risultati LIVEEUROCUP
Martedì di coppa per BC Roma e Trento, che tornano in campo per risalire le rispettive classifiche di Eurocup. I capitolini ospitano il Bosna Sarajevo (in diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW), mentre la Dolomiti Energia affronterà Buducnost (live alle 20 su Sky Sport 255 e NOW)
BC Roma-Bosna Sarajevo | TABELLINO LIVE
- In diretta martedì 27 ottobre alle 20 su Sky Sport Basket col commento di Andrea Solaini
Trento-Buducnost | TABELLINO LIVE
- In diretta martedì 27 ottobre alle 20 su Sky Sport 255 col commento di Calogero Destro