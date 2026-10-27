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Panathinaikos-Olimpia Milano in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

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L'Olimpia Milano affronta la trasferta più difficile della stagione, volando ad Atene per tre giorni in cui affronterà due corazzate dell’Eurolega. Si comincia con la sfida al Panathinaikos di Zeljko Obradovic prima dell’Olympiacos: palla a due alle 20.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Davide Pessina

Dopo il ko al supplementare nel derby d’Italia contro la Virtus Bologna, l’Olimpia Milano si tuffa in Eurolega affrontando la trasferta più difficile della stagione. La squadra di coach Poeta affronterà infatti due corazzate del calibro di Panathinaikos e Olympiacos nel giro di tre giorni, cominciando con i verdi di Zeljko Obradovic che finora hanno vinto sei delle prime sette gare disputate. Esattamente l’opposto di Milano, che in Europa ha accumulato solo un successo — sulla sirena contro la Virtus Bologna — e per il resto solo sconfitte, posizionandosi all’ultimo posto della classifica insieme a Baskonia e Paris. Servirà senza mezzi termini un’impresa alla squadra di coach Peppe Poeta contro una delle favorite alla vittoria del titolo continentale, in una sfida tutta da seguire in diretta a partire dalle 20.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Davide Pessina.

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Bologna e Milano

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