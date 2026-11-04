Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Eurocup, Tortona, Venezia e Maxima Roma in campo dalle 18.30 su Sky: i risultati LIVE

Basket

Dopo le sconfitte in campionato contro Napoli e Udine rispettivamente, Venezia e Tortona vanno a caccia del riscatto in Eurocup. La Reyer ospita i lituani del Siauliai mentre il Derthona ha una trasferta insidiosa in Slovenia contro il Cedevita Olimpia Lubiana. In campo anche la Maxima Roma in casa coi London Lions, dopo il netto successo a Trento. Ecco la programmazione di un’altra serata di grande basket da vivere su Sky Sport e NOW 

TUTTI GLI HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA

CEDEVITA OLIMPIA LUBIANA-TORTONA | TABELLINO

  • LIVE mercoledì 5 novembre alle 18.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Giovanni Poggi
  • Posizione in classifica di Tortona: 3^ nel gruppo A

VENEZIA-SIAULIAI | TABELLINO

  • LIVE mercoledì 5 novembre alle 20 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW con commento di Sandro Pugliese
  • Posizione in classifica di Venezia: 5^ nel gruppo B

MAXIMA ROMA-LONDON LIONS | TABELLINO

  • LIVE mercoledì 5 novembre alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Calogero Destro
  • Posizione in classifica di Maxima Roma: 6^ nel gruppo B

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Josh Hart e Napoli Basket: "Ho grande affetto"

Basket

Dopo gli indizi arrivati dai social, l'ala dei New York Knicks campioni NBA in carica ha parlato...

Eurocup: altre tre italiane in campo questa sera

Basket

Dopo le sconfitte in campionato contro Napoli e Udine rispettivamente, Venezia e Tortona vanno a...

Eurocup, Napoli-Trento 90-79: gli highlights

EUROCUP

Sesto successo su sei per un’imbattibile Napoli in Eurocup. Dopo un buon inizio, anche Trento...

Napoli batte Trento, Roma ko col Paok: risultati

EUROCUP

Napoli fa suo il derby italiano contro Trento, vincendo la sesta partita su sei in Eurocup. La BC...

Eurocup, Paok-BC Roma 103-101: gli highlights

eurocup

La BC Roma gioca una grandissima partita contro una delle favorite al titolo finale e non molla...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS