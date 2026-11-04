Dopo le sconfitte in campionato contro Napoli e Udine rispettivamente, Venezia e Tortona vanno a caccia del riscatto in Eurocup. La Reyer ospita i lituani del Siauliai mentre il Derthona ha una trasferta insidiosa in Slovenia contro il Cedevita Olimpia Lubiana. In campo anche la Maxima Roma in casa coi London Lions, dopo il netto successo a Trento. Ecco la programmazione di un’altra serata di grande basket da vivere su Sky Sport e NOW

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