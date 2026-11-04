Dopo le sconfitte in campionato contro Napoli e Udine rispettivamente, Venezia e Tortona vanno a caccia del riscatto in Eurocup. La Reyer ospita i lituani del Siauliai mentre il Derthona ha una trasferta insidiosa in Slovenia contro il Cedevita Olimpia Lubiana. In campo anche la Maxima Roma in casa coi London Lions, dopo il netto successo a Trento. Ecco la programmazione di un’altra serata di grande basket da vivere su Sky Sport e NOW
CEDEVITA OLIMPIA LUBIANA-TORTONA | TABELLINO
- LIVE mercoledì 5 novembre alle 18.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Giovanni Poggi
- Posizione in classifica di Tortona: 3^ nel gruppo A
VENEZIA-SIAULIAI | TABELLINO
- LIVE mercoledì 5 novembre alle 20 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW con commento di Sandro Pugliese
- Posizione in classifica di Venezia: 5^ nel gruppo B
MAXIMA ROMA-LONDON LIONS | TABELLINO
- LIVE mercoledì 5 novembre alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Calogero Destro
- Posizione in classifica di Maxima Roma: 6^ nel gruppo B