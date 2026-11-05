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Italbasket donne, le 16 convocate per le qualificazioni a Eurobasket: c'è Zandalasini

Basket
FIBA

Il CT della nazionale femminile di basket Andrea Capobianco ha annunciato l’elenco delle 16 giocatrici che disputeranno la prima finestra di qualificazione agli Europei 2027. C’è Cecilia Zandalasini dopo il titolo WNBA vinto con le Valkyries. Le azzurre affronteranno la Slovenia l'11 novembre (ore 20 in diretta su Sky Sport Uno), il 14 sfideranno l'Austria a Vienna (ore 18 su Sky Sport Basket) e il 17 la Lettonia a Riga (ore 18 su Sky Sport Basket)

Dopo il bronzo europeo dell’estate 2025 e il ritorno al Mondiale dello scorso settembre, la nazionale femminile comincia una nuova marcia di avvicinamento a una competizione FIBA. Sono tre gli appuntamenti che attendono le azzurre nel mese di novembre, con tre partite di qualificazione per Eurobasket 2027 tutte da seguire sui canali di Sky Sport. Coach Andrea Capobianco ha convocato 16 atlete, tra cui Cecilia Zandalasini reduce dal titolo WNBA vinto con le Golden State Valkyries. Non ci saranno Trimboli, Santucci e Fassina, mentre ci sarà l’esordio nella nazionale maggiore per Sara Toffolo e Anastasia Conte. Le azzurre esordiranno mercoledì 11 novembre alle 20 a Terni contro la Slovenia (diretta Sky Sport Uno), per poi volare a Vienna sfidando l’Austria (sabato 14 novembre alle 18, diretta Sky Sport Basket) e infine trasferirsi a Riga contro la Lettonia martedì 17 novembre (diretta alle 18 su Sky Sport Basket).

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