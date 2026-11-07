Dopo l'esonero di coach Peppe Poeta, l'Olimpia Milano è pronta ad affidarsi di nuovo a Luca Banchi. Sarà lui il nuovo allenatore della squadra campione d'Italia in carica, tornando a guidarla a oltre un decennio di distanza dalla prima volta, quando nel biennio 2013-2015 vinse il 26° Scudetto al primo anno e venne esonerato al termine del secondo. Banchi, 61 anni, manterrà comunque anche il ruolo di ct della nazionale italiana, con la quale dovrà coordinare i prossimi impegni visto che a fine novembre sarà alla guida degli azzurri nella finestra di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Turchia a Roma il 26 novembre e a Belgrado contro la Serbia il 29 novembre (entrambe le sfide in diretta su Sky Sport e NOW). Domenica l'Olimpia sarà guidata da coach Marco Ramondino contro Trento, ma già da lunedì Banchi dovrebbe dirigere il primo allenamento in vista degli impegni in Eurolega (12 novembre contro lo Zalgiris) e in campionato (15 novembre a Udine).

Approfondimento L'Olimpia Milano esonera coach Peppe Poeta