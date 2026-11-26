L'Italbasket non sbaglia, batte la Turchia (già qualificata per i Mondiali), e fa un altro passo verso Doha. Nico Mannion e Momo Diouf con 17 punti a testa guidano gli azzurri al successo davanti al Presidente Mattarella (prima volta per un capo dello stato a una partita della Nazionale di basket), trovando l'allungo giusto nel quarto periodo con le triple di Baldasso, Veronesi e Ricci tutti in doppia cifra. Rivivi gli highlights con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina