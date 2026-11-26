L'Italbasket non sbaglia, batte la Turchia (già qualificata per i Mondiali), e fa un altro passo verso Doha. Nico Mannion e Momo Diouf con 17 punti a testa guidano gli azzurri al successo davanti al Presidente Mattarella (prima volta per un capo dello stato a una partita della Nazionale di basket), trovando l'allungo giusto nel quarto periodo con le triple di Baldasso, Veronesi e Ricci tutti in doppia cifra. Rivivi gli highlights con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Italia-Turchia 86-72 (22-20, 22-21, 19-11, 23-20)
- Italia: Spissu 0, Mannion 17, Candi 5, Tonut 7, Ricci 11, Ferrari 2, Baldasso 11, Caruso 2, Alibegovic 0, Diouf 17, Veronesi 12, Petrucelli 2
- Miglior rimbalzista: Diouf 9
- Miglior assistman: Mannion 5
- Turchia: Birsen 13, Hazer 4, Sanli 0, Arslan 0, Bitim 11, Flynn 13, Onan 4, Haltali 2, Ozdemiroglu 5, Korkmaz 11, Yilmaz 0, Sipahi 9
- Miglior rimbalzista: Birsen 7
- Miglior assistman: Sipahi 6