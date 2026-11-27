Toko Shengelia, ex anche della Virtus Bologna, ha vissuto ventiquattr’ore davvero difficili. Mercoledì sera è infatti sceso in campo a Dubai per la sfida di Eurolega persa contro il Partizan Belgrado e ieri, dopo essere arrivato ad Atene in piena notte, ha trascinato la sua Georgia alla vittoria sulla Grecia nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. E nel frattempo ha ricevuto anche la dolorosa notizia della morte della nonna

Che Toko Shengelia fosse un giocatore speciale lo si era capito da tempo, chiedere ai tifosi della Virtus Bologna per eventuali conferme, ma quanto combinato dall’ala georgiana nei due giorni scorsi merita comunque di essere raccontato. Mercoledì sera Shengelia è sceso in campo a Dubai per la sfida di Eurolega persa contro il Partizan, al termine della quale si è subito imbarcato su un volo con destinazione Atene. L’idea era quella di raggiungere al più presto i compagni di nazionale per la sfida in programma la sera successiva, ovvero ieri, contro la Grecia. Sul volo tra Dubai e Atene, atterrato alle tre di notte, però, Shengelia ha ricevuto la notizia della morte della amatissima nonna. Brutta notizia che non lo ha comunque fermato, perché Shengelia ha regolarmente giocato contro la Grecia, trascinando i suoi alla vittoria in rimonta 92-88 dopo un tempo supplementare. Per lui alla fine sono arrivati 25 punti, 11 rimbalzi e 5 assistin quasi 44 minuti giocati, una prestazione straordinaria che gli è valsa l’abbraccio da parte dei compagni e di coach Aleksandar Dzikic.