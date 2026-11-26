Non era mai successo che un Presidente della Repubblica assistesse a una gara della nazionale di pallacanestro italiana . È accaduto per la prima volta stasera a Roma, dalla quale gli azzurri mancavano da 19 anni, alla presenza di Sergio Mattarella , che ha seguito la sfida vinta dall'Italia contro la Turchia per fare un passo verso i Mondiali di Doha. Mattarella, inquadrato più volte durante l'esecuzione dell'inno nazionale , ha seguito la partita al fianco del presidente del CONI Luciano Bonfiglio e della Fip Giovanni Petrucci, e al termine della partita è sceso in campo per salutare i giocatori e posare insieme a loro per una foto ricordo .

Banchi: "Mattarella è rimasto impressionato, ha chiesto di conoscere le nostre storie"

"Mattarella ci ha detto che è rimasto impressionato dalla determinazione che i ragazzi hanno mostrato specialmente nel quarto periodo" ha rivelato il Ct Banchi dopo la partita. "Ha mostrato una sorprendente conoscenza, legata anche al fatto che avesse espressamente richiesto di conoscere un pezzo della storia di ognuno di noi, perché voleva arrivare preparato a questo appuntamento. È una persona di valori incredibili e una profonda cultura sportiva: non era mai stato a una partita della nazionale, ma questa prima volta l'abbiamo bagnata con una prestazione che lo ha reso orgoglioso".