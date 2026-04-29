l'analisi
Il mercato che non esiste più: come sta davvero il basket femminile europeo
Qual è il reale stato di salute del basket femminile europeo? Lo abbiamo chiesto a Pietro Scibetta (Team Executive della Reyer Venezia femminile), che ci ha spiegato perché l’Europa rischia di perdere la sua centralità nel basket femminile mondiale
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