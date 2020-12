A Milano non riesce l'impresa a Barcellona

Dopo aver recuperato l’11-0 iniziale l’Olimpia si affida a Shields e Delaney per la rimonta ma non basta:a decidere è il parziale di 25-2 finale dei catalani che chiudono sull’87-71

Nel bel mezzo della serie di 4 trasferte consecutive in Europa Milano va a Barcellona ad affrontare la prima della classe ma l’inizio non è certo confortante: l’11-0 del Barca firmato da Mirotic la mette subito in condizione di inseguire ma Milano lo fa con grande attitudine: Delaney e Shields si mettono al lavoro dopo la sfuriata di Davies, a poco a poco recuperano lo svantaggio e trovano il vantaggio con la tripla di Shields che vale il 33-34.



Con la solita difesa tosta l’Olimpia chiude avanti 39-43 all’intervallo e nella ripresa resiste agli attacchi del Barcellona fino ad inizio quarto quarto quando guadagna 7 punti di vantaggio. Ma negli ultimi 6 minuti il Barcellona alza la voce in difesa, costringendo Milano a non segnare un punto: Calathes segna e fa segnare i suoi compagni, Mirotic e Davies su tutti, costruisce un parziale di 25-2 che decide la partita chiusa sull’87-71 che ha il sapore di un’occasione perduta ma anche di una comprensibile stanchezza accumulata in 2 settimane da una partita ogni 48 ore con altre due trasferte, entrambe ad Istanbul, da affrontare la prossima settimana.