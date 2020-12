Eurolega: Milano cade in casa con il Baskonia

Dopo aver girato con successo in lungo e in largo l’Europa, l’Olimpia torna al Forum per cercare di farsi un regalo di Natale anticipato battendo anche Vitoria. Ma i baschi non sono della stessa idea: cominciano a martellare il canestro da sotto coi lunghi Jekiri e Fall e Milano è in affanno e solo gli 8 punti consecutivi di Shields lasciano il primo quarto ancora aperto. Nel secondo la partita si sposta sul perimetro ma anche qui è il Baskonia che ci guadagna perché le invenzioni dell’ex Dragic firmano il +9 e ci vuole ancora una volta un lampo del Chacho per mandare le due squadre negli spogliatoi sul 41-45 per i baschi. Che nella ripresa scatenano un fino ad allora sonnacchioso Henry: l’americano di Vitoria spinge i suoi fino al +11 e Milano è di nuovo in difficoltà anche perché dopo la reazione di Punter è ancora Dragic a ridare il +14 al Baskonia. Nella volta finale Milano mette in campo tutte le energie che le rimangono: Punter e Delaney arrivano addirittura fino al -2 ma non basta perché Henry con un gioco da tre punti firma la vittoria, 79-84, che lascia Milano senza regalo di Natale e in attesa, settimana prossima di ospitare al Forum la capolista CSKA nell’ultima partita del 2020.