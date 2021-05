Servirà la decisiva gara 5 in programma martedì prossimo a Forum per decidere chi tra Olimpia e Bayern andrà a giocarsi le Final Four di Eurolega perché in gara 4, l’ultima giocata a Monaco, Milano culla il sogno di chiudere la sfida per tre quarti di partita per poi farsi beffare nell’ultimo giro di orologio. Dopo un primo quarto in equilibrio che il Bayern chiude avanti 23 -19 grazie ai canestri di Seeley, nel secondo è Milano a prendere in mano la partita: le triple di Datome e Delaney servono per il sorpasso milanese poi un parziale di 16-5 firmato dalle conclusioni di un Delaney scatenato e da un ritrovato Leday mandano l’Olimpia negli spogliatoi avanti 40-50. Nella ripresa si gioca a sfide a distanza: prima sono Delaney a Baldwin a tenere la partita in bilico, poi Zipser e Shields, che segna sulla sirena mantengono praticamente il distacco inalterato. Nell’ultimo periodo Zipser e Lucic trovano ripetutamente il bersaglio grosso, un canestro di Reynolds vale il sorpasso Bayern 80-79 e si entra nella volata finale: Delaney ancora una volta mette 2 punti per il vantaggio milanese ma è Lucic l’uomo del destino tedesco: un gioco da tre punti spettacolare rimette il Bayern davanti, dall’altra parte a Shields viene fischiato uno sfondamento e i due liberi di Lucic servono per il +3 che Milano non riesce a recuperare nonostante i due tentativi di Datome e Delaney. 85-82 il finale che rimanda il verdetto a gara 5 a Milano.