Secondo successo su due partite per l'Olimpia in Eurolega. Dopo il successo all'esordio in casa sul CSKA, la squadra di Messina ha battuto anche il Baskonia in Spagna 78-64. Ottima prova dell'ex di giornata Shavon Shields, autore di 12 punti con 10 rimbalzi

Grande Olimpia sul campo del Baskonia. La squadra di Ettore Messina ha vinto largamente contro gli spagnoli nella seconda giornata di Eurolega. 64-78 il risultato finale per il secondo successo in fila dopo l’esordio vincente contro il CSKA. Partita di squadra per Milano, che ha difeso forte per tutti i 40 minuti, come ha sottolineato lo stesso Messina a fine partita. Spagnoli tenuti sotto ai 65 punti con un terribile 4/26 nel tiro da tre. Malcolm Delaney è stato il miglior marcatore dell’Olimpia con 13 punti (3/5 dall’arco). Ottimo impatto anche per Shavon Shields, che ha chiuso a quota 12 con 10 rimbalzi. 12 punti anche per Devon Hall (4/7 da tre) Dall’altra parte il miglior marcatore è stato l’azzurro Simone Fontecchio con 16 punti. Il Baskonia resta fermo a zero vittorie. Nella prossima giornata l’Olimpia ospiterà il Maccabi, appuntamento su Sky Sport martedì 12 ottobre alle 20.30