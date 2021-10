Dopo aver conquistato due vittorie nelle prime due giornate di Eurolega, adesso l'Olimpia cerca il tris contro il Maccabi Tel Aviv: match in diretta dalle 20 su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). Messina: "Il Maccabi gioca con orgoglio e organizzazione tattica, non sarà semplice". Melli: "È una partita molto importante, dobbiamo prepararla bene". Datome: "Il Maccabi è molto in forma, sono pericolosi" Condividi:

L'Olimpia viaggia veloce in Eurolega. La squadra di Ettore Messina ha battuto nella prima giornata il CSKA Mosca per 84-74, nella seconda giornata ha vinto sul campo del Baskonia per 78-64, adesso si prepara alla terza partita in casa contro il Maccabi Tel Aviv. La società israeliana ha impressionato nella prima giornata, con il successo per 69-68 contro il Bayern, per poi perdere 63-75 sul parquet della Stella Rossa. Il match tra Olimpia e Maccabi sarà trasmesso in diretta dalle 20 su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204).

Ettore Messina: "Maccabi orgoglioso, non sarà semplice" "Dobbiamo migliorare tutti, è la prima parte di stagione, ci sono ancora alti e bassi nel corso delle partite. Il Maccabi ha conquistato una vittoria importante contro il Bayern, anche se di un solo punto, recuperando una partita che sembrava persa con molto cuore. È una squadra profonda, che gioca con orgoglio e organizzazione tattica, quindi non sarà una partita semplice".

Nicolò Melli: "Partita molto importante" "Il Maccabi storicamente è una squadra di talento: possono perdere in casa di 20, poi andare in trasferta e vincere di 30. Dobbiamo stare attenti, come del resto bisogna fare in tutte le partite di Eurolega. Però siamo solo all’inizio della stagione, è normale avere qualche difficoltà. È una partita molto importante, dobbiamo prepararla bene".