Serata da dimenticare per MIlano: e dopo i due ko in Russia con Unics e Zenit, cade per la prima volta anche in casa, contro l'Olympiakos. Al Forum di Assago i greci si impongono con un netto 93-72 dopo una prestazione incredibile al tiro dalla lunga distanza, soprattutto nel primo tempo. La squadra di Messina, a cui non bastano i 26 punti di un Shields, viene raggiunta in classifica al terzo posto proprio dagli uomini di Bartzokas.