Eurolega su Sky, venerdì Monaco-Olimpia

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo. Tra giovedì 9, e venerdì 10 dicembre, sono in programma le gare della quattordicesima giornata della Regular Season e saranno quattro le partite in onda su Sky e in streaming su NOW, compresa quella dell’A|X Armani Exchange Milano.