Dopo due vittorie di fila si interrompe l'avanzata di Milano in Eurolega: il Real Madrid rovina la festa dell'Olimpia e del leggendario Sandro Gamba (premiato all'intervallo da Giorgio Armani con l'onore della maglia numero 8 ritirata tra gli applausi) e in un Forum esaurito si impone 75-73. Nella sfida tra le due migliori difese la spuntano gli spagnoli, che tentano la fuga già nel primo periodo (59-71 al 34') trascinati da Causeur (17), Llull (12), Yabusele (15) e Fernandez (10) e resistono nel finale agli attacchi degli uomini di Messina. Milano sfiora il colpaccio, Delaney ci prova sulla sirena ma la sua tripla non va a bersaglio. Ai padroni di casa non basta Shields (18), a pesare sono soprattutto le percentuali al tiro (8/23 da tre contro il 13/27 del Real). Prossimo impegno per l'Olimpia mercoledì 22 dicembre contro lo Zalgiris Kaunas.