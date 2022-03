Olimpia Milano in campo questa sera ad Atene contro il Panathinaikos dell'ex Nedovic: assente per un problema al ginocchio Gigi Datome. Coach Messina: "Trasferta difficile, dobbiamo essere concentrati per 40 minuti". Il match in diretta su Sky Sport Uno dalle 20 RISULTATI - CLASSIFICA Condividi

Dopo una lunga pausa, l'Olimpia torna in campo in Eurolega. Milano rende visita al Panathinaikos. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La decisione di fermare le tre squadre russe (CSKA Mosca, Unics Kazan e Zenit San Pietroburgo) ha stravolto la classifica alle spalle delle prime quattro, con balzi in avanti per Anadolu Efes e Bayern Monaco, passi indietro per Monaco, nuove aspirazioni di playoff per il Maccabi. In questo momento, esistono due classifiche, l’Olimpia è terza in ambedue.

Come arriva l'Olimpia Milano alla partita L’Olimpia ha giocato nove partite nei primi 20 giorni del mese di febbraio, di cui otto vinte, poi in un momento del calendario inusuale si trova a giocare la seconda gara in appena 12 giorni e curiosamente nella stessa città della prima, Atene. La soppressione della gara con l’Unics Kazan, con potenziali implicazioni di classifica, ha allungato la settimana, eliminato un doppio turno e riportato l’Olimpia in Grecia in una partita con tante connessioni tra le due squadre inclusa la presenza in campo di quattro ex, due per parte. Sarà anche la prima volta di Dinos Mitoglou contro il Panathinaikos: era assente nella partita di andata a Milano. Milano, oltre che priva di Shavon Shields, non avrà Gigi Datome, bloccato da un’infiammazione al ginocchio sinistro che richiede alcuni giorni di terapie.

Messina: "Trasferta difficile, attenzione a Nedovic" "Come tutte le gare in trasferta di EuroLeague sarà una gara difficile che presenterà delle insidie, in cui dovremo rimanere mentalmente dentro la gara e concentrati per tutti i 40 minuti. Il Panathinaikos ha un chiaro realizzatore principe in Nemanja Nedovic, ma anche tanto equilibrio grazie al movimento di palla e all’alternanza di difesa a uomo e difesa a zona. Noi vorremmo riprendere il nostro cammino in una stagione di EuroLeague molto complicata, quindi contiamo di giocare una buona partita".

Come arriva in Panathinaikos alla partita I greci sono al momento al 16° posto in classifica con un record di 7-18 e sono reduci dalla sconfitta interna con lo Zalgiris Kaunas. L’Olimpia ha affrontato il Panathinaikos 23 volte nella sua storia. Il record è 8-15 (9-14 se consideriamo solo l’Eurolega). Ad Atene, l’Olimpia ha vinto tre volte. Quattro gli ex: Nemanja Nedovic ha giocato due anni a Milano vincendo una Supercoppa. Jeremy Evans ha giocato all’Olimpia la parte conclusiva della scorsa stagione raggiungendo le Final Four di EuroLeague. Nell’Olimpia c’è Ben Bentil che ha disputato due stagioni al Panathinaikos vincendo due volte il titolo greco e Dinos Mitoglou che ha giocato quattro anni ad Atene.

Eurolega, 28^giornata live su Sky e in streaming su NOW Venerdì 4 marzo Ore 19.45: Pre partita, Sky Sport Uno (con Dalila Setti; ospite Davide Pessina)

Ore 20: Panathinaikos Atene-A|X Armani Exchange Milano, Sky Sport Uno (telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina) Ore 20.45: Bayern Monaco-Olympiacos Pireo, Sky Sport Arena (telecronaca Andrea Solaini; commento Andrea Meneghin)