Eurolega, su Sky 4 match. Venerdì c'è l'Olimpia

Olimpia in campo venerdì ad Assago, dove ospiterà i tedeschi del Bayern Monaco, per il 30mo turno. Match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle ore 20.45, con pre partita dalle 20.15. In classifica, Milano al terzo posto, Bayern al 12^.