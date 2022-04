Momenti di tensione prima e durante il match tra Zalgiris Kaunas e Stella Rossa, recupero di Eurolega. I giocatori della squadra serba, infatti, non hanno sostenuto lo striscione con la bandiera ucraina e la scritta 'Stop war', venendo sonoramente fischiati dal pubblico lituano. L'americano della Crvena zvezda, Aaron White: "Ci hanno detto di non toccare quello striscione"

Forte tensione domenica sera a Kaunas in occasione del recupero di Eurolega tra lo Zalgiris e la Stella Rossa Belgrado. La squadra serba, infatti, si è rifiutata di reggere lo striscione con la bandiera ucraina e la scritta "Stop war". Per tutta risposta, il pubblico lituano ha sonoramente fischiato la decisione, beccando i giocatori della Stella Rossa nel corso di tutto l'incontro. La tensione è continuata anche tra le opposte tifoserie sugli spalti, dove a un certo punto è spuntata anche una bandiera della Nato. La Zalgiris ha poi vinto 103-98, nell’ultima in carriera in Eurolega di una leggenda del basket europeo come Paulius Jankunas.