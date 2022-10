L'Olimpia Milano cede nettamente al Barcellona nel 5° turno di Eurolega: al Palau finisce 74-56 per i padroni di casa, nonostante i 18 punti di Davies. L'EA7 torna in campo la prossima settimana, quando al Forum riceverà un'altra corazzata del torneo, il Real Madrid del Chacho Rodriguez

L'EA7 Milano esce con le ossa rotte da Barcellona nel 5° turno di Eurolega. La squadra di Ettore Messina, che ora in classifica ha un record di 3-2, cede al Palau con il punteggio di 74-56. Inutili i 18 punti di Davies, unico in doppia cifra tra i biancorossi in una serata da 23/60 al tiro. La prossima settimana l'Olimpia riceverà sul parquet del Forum il Real Madrid del grande ex Chacho Rodriguez: appuntamento su Sky e su NOW fissato per giovedì 3 novembre.