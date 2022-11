Infortuni e striscia aperta di quattro sconfitte consecutive in campo europeo: il periodo è complicato ma l'Olimpia Milano prova a uscirne al Forum d'Assago, dove finora non ha mai vinto, contro i campioni in carica dell'Anadolu Efes. Nemmeno la squadra di Ataman ha iniziato positivamente la stagione, ma è reduce dall'incoraggiante vittoria dell'ultimo turno contro una delle big della competizione, Barcellona. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 20:30

Milano contro Istanbul in questa settimana di Eurolega. Nel secondo doppio turno stagionale, le red shoes affrontano stasera in casa l'Anadolu Efes, campione d'Europa in carica, per poi ripetersi giovedì contro il Fenerbahce, attualmente in testa alla classifica. Non le avversarie migliori in un periodo così complicato.

Come l'Olimpia Milano si avvicina al match

Non benissimo. Nonostante l'ultima vittoria in campionato contro Trieste, Messina è reduce da una striscia aperta di quattro sconfitte consecutive in Eurolega con l'aggravante di non aver ancora mai vinto in casa. Alba Berlino, Real Madrid e Virtus Bologna sono tutte uscite trionfatrici dal Forum. Per impedire che le squadre turche facciano altrettanto, l'ex vice dei San Antonio Spurs non può contare su Shields, Tonut, Baron e Datome, ancora fermati dai rispettivi infortuni e malanni. Nel motore però c'è un Luwawu Cabarrot in più: l'ala francese è stata annunciata ufficialmente sabato ed è pronta per esordire. Milano e l'Efes condividono lo stesso record, tre vittorie e cinque sconfitte: nemmeno i campioni d'Europa in carica hanno avuto un inizio brillante. L'ultima vittoria contro il Barcellona può infondere però fiducia, nonostante a Milano mancherà la star Shane Larkin.