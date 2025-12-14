La Virtus a Milano per dimenticare subito l’Hapoel e con coach Ivanovic come amuleto

Parola d’ordine: dimenticare l’Hapoel . Si potrebbe riassumere così l’atteggiamento con cui la Virtus , reduce dalla prima sconfitta casalinga della sua stagione europea, affronta la trasferta a Milano . Contro gli israeliani, grande rivelazione del torneo e primi in Eurolega , i ragazzi di coach Dusko Ivanovic hanno giocato una gara eccellente fino alla parte finale del 3° quarto , per poi subire la maggior fisicità e il debordante talento offensivo degli avversari. Contro l’ Olimpia , rivale storica con la quale negli ultimi cinque anni la Virtus si è di fatto giocata lo scudetto , occorrerà replicare quanto fatto venerdì sera, ma senza smarrire il ritmo giusto nel momento più delicato della partita.

Bologna e l’amuleto Ivanovic

Vincere contro l’Olimpia, per di più a Milano, rappresenta sempre qualcosa di speciale per la Virtus, che vuole anche mantenere la vetta della classifica attualmente occupata in coabitazione con Brescia, oggi impegnata in casa contro Varese. Ivanovic, in questo senso, rappresenta quasi un amuleto, perché contro Peppe Poeta vanta un record immacolato. Tra la gara di ritorno dello scorso campionato, nel quale Poeta guidava Brescia, e la serie che poi ha assegnato lo scudetto il coach bolognese vanta un perentorio 4-0sull’allenatore che giusto poche settimane fa ha raccolto la pesante eredità di Ettore Messina. L’appuntamento è dalle 19.30 per lo studio prepartita e quindi dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due del big match attesissimo, commentato in diretta da Geri De Rosa e Andrea Meneghin.