Hackett, Ricci, Poeta e gli altri: quanti ex nella grande sfida tra Olimpia e Virtus

Quella tra Olimpia e Virtus è la rivalità per antonomasia del basket italiano e questa sera, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, andrà manderà scena un nuovo capitolo con il big match di Lega Basket. E tra i tanti spunti di interesse ci sarà anche la presenza in campo di tanti, ma proprio tanti ex che in passato hanno vestito la maglia della squadra che ora si ritroveranno come avversaria

Quanto si ha una storia così lunga e così di successo come quella che possono vantare Olimpia e Virtus è quasi inevitabile che nell’incrocio tra le due squadre abbondino gli ex, ma nella sfida in programma questa sera il numero di giocatori che hanno vestito l’altra maglia in passato è davvero importante . Giocatori e non solo, a dire il vero, perché anche Peppe Poeta , che da qualche settimana ha raccolto l’eredità di Ettore Messina sulla panchina milanese, ha un passato con l’avversaria del big match di Lega Basket . Dal 2010 al 2013 , infatti, Poeta ha indossato la canotta delle Vu Nere , di cui è stato anche capitano nella stagione 2012-13 . La vera sfida tra ex, però, avverrà sul parquet.

Hackett, Ricci e gli altri ex

Sponda Virtus, l’ex di serata sarà ancora una volta Daniel Hackett, che con l’Olimpia ha giocato una stagione e mezza conquistando lo scudetto nel 2014. Dall’altra parte, invece, il parterre degli ex è assai più nutrito, a iniziare da Pippo Ricci, oggi capitano dell’Olimpia e che nella stagione 2020-21 aveva ricoperto lo stesso ruolo sulla sponda bianconera di Bologna, trascinando i suoi alla vittoria dello scudetto in finale contro…ovviamente Milano. Esperienza bolognese meno felice quella invece avuta da Nico Mannion tra il 2021 e il 2023, ma il figlio di Pace oggi non ci sarà perché reduce da una frattura al setto nasale. Infine, il super veterano Bryant Dunston, dalla scorsa estate all’Olimpia, nella sua lunga carriera ha vestito anche la casacca bianconera nella stagione 2023-24. E non è detto che a decidere il big match di questa sera non possa essere proprio un ex. L’appuntamento è dalle 19.30 per lo studio prepartita e quindi dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due del big match attesissimo, commentato in diretta da Geri De Rosa e Andrea Meneghin.