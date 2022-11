La Virtus Bologna rende visita al Panathinaikos fanalino di coda nel 9° turno di Eurolega. La squadra di Sergio Scariolo va a caccia del terzo successo consecutivo, che la porterebbe in zona playoff. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW

La Virtus Bologna rende visita al Panathinaikos nel 9° turno di Eurolega . Il match in diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW . Si gioca all'OAKA di Atene. E' il primo di due impegni ravvicinati per le 'Vu nere', che venerdì torneranno sul parquet di casa del PalaDozza contro l'Efes Istanbul, visto martedì ad Assago contro l'EA7 Milano.

Come arriva al Virtus Bologna al match

Bologna è attualmente 9^ in classifica con un record di 4-4, reduce però da due convincenti vittorie a Milano e in casa contro Valencia. Ben diversa la situazione in casa del Panathinaikos, che può schierare tra gli altri l'ex Olimpia Arturas Gudaitis, con i verdi ultimi con appena 2 vittorie e ben 6 sconfitte. Avversario in più della squadra di Scariolo sarà il pubblico di OAKA, tra i più caldi d'Europa. La Virtus è reduce dal successo in campionato in casa di Trento, settimo successo in altrettanti incontri in Serie A, in cui sono stati lasciati a riposo tra gli altri Teodosic e Shengeila.