L'Olimpia Milano esce battuta anche dalla trasferta di Vitoria nell'11° turno di Eurolega. Il Baskonia si impone 78-62, nonostante la doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi di Davies. Per l'EA7, sempre ultima in classifica, si tratta della settima sconfitta consecutiva in Europa. Venerdì tocca alla Virtus Bologna, che rende visita alla Stella Rossa: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L' Olimpia Milano non sa più vincere in Europa. A Vitoria arriva la settima sconfitta consecutiva per la squadra di Ettore Messina, a secco da oltre un mese. Nell'11° turno di Eurolega, il Baskonia si impone 78-62, nonostante la doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi di un ritrovato Davies. L'Olimpia paga un avvio da incubo (-15 dopo dieci minuti), la serata storta di Mitrou-Long (0 punti e 0/10 al tiro) e in generale un terrificante 28% da tre . L'EA7 resta in fondo alla classifica con un record di 3-8 e vede allontanarsi sempre più la zona playoff. Milano torna in campo giovedì 8 dicembre, quando renderà visita al Panathinaikos: tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Baskonia-Milano, la cronaca del match

Partenza da dimenticare per Milano, che Davies a parte, non segna mai e viene punita dai canestri di Hommes e Giedraitis per il 24-9 con cui si conclude il 1° quarto. Messina perde Cabarrot per un colpo in testa, ma vede la reazione sperata dei suoi nel 2° quarto, quando almeno la difesa torna quella dei tempi d'oro. L'Olimpia riduce il divario sotto la doppia cifra, ma il Baskonia nel finale si rimette a distanza di sicurezza (38-27 al 20'). A inizio ripresa Davies è inarrestabile e conduce i suoi a un parziale di 8-0 che riapre l'incontro (40-35 al 23'). Il lungo americano, però, predica nel deserto e appena Howard si accende, il Baskonia tenta nuovamente la fuga (49-37 al 25'). Milano, nonostante i troppi passaggi a vuoto in attacco, è viva e lo dimostra nel finale di terzo periodo, quando grazie anche all'energia di Baldasso, rientra sul -9 (54-45). I biancorossi però litigano con i ferri della Fernando Buesa Arena (7/25 dalla lunga), il Baskonia invece trasuda sicurezza e spicca definitivamente il volo a suon di triple per il +17 (68-51 al 35'). Finisce 78-62 per Vitoria, che condanna l'EA7 alla settima sconfitta consecutiva di un'Eurolega che si sta trasformando in un incubo.

Baskonia: Thompson 15, Hommes 11

Milano: Davies 23, Hall 14