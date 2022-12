L'Olimpia Milano perde anche con il Maccabi Tel Aviv nel 13° turno di Eurolega: l'EA7 si fa rimontare nel 2° tempo e cede al Forum 71-77, allungando a 9 la striscia di sconfitte consecutive. Il presidente Dall'Orco: "Avanti con Messina, senza se e senza ma". Giovedì si torna di nuovo in campo: alle 19 sfida alla Stella Rossa, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW Condividi

L'Olimpia Milano non vince più. Al Forum, nel 13° turno di Eurolega, la squadra di Ettore cede 71-77 al Maccabi Tel Aviv. Decisivo uno sciagurato secondo tempo, in cui gli israeliani segnano 45 punti e rimontano il -8 con cui erano andati al riposo Inutili i 18 punti di Baron e i 14 di Cabarrot. L'EA7, che non ha ancora vinto un match al Forum, allunga a 9 la striscia di sconfitte consecutive e si conferma ultima in classifica con un record di 3-10. Non c'è un attimo di respiro: giovedì alle 19 i biancorossi saranno di scena al Pionir di Belgrado contro la Stella Rossa. Match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Olimpia-Maccabi, la cronaca del match Inizio piuttosto soporifero al Forum, con Milano che fatica come al solito in attacco ma resta attaccata al Maccabi (8-12 al 5'). L'Olimpia esce a razzo dal primo time-out della partita e con un parziale di 9-0 mette la freccia, gli ospiti però hanno un Brown scatenato (8 punti e 2 assist) e tornano a contatto alla prima sirena (21-21 al 10'). Mitrou-Long è un fattore uscendo dalla panca (7 punti) ed è proprio l'ex Brescia con 5 punti di fila a ridare un po' di ossigeno ai suoi (31-27 al 14'). Hines giganteggia in difesa, Cabarrot è ispirato in attacco (13 punti) e l'Olimpia va negli spogliatoi con un rassicurante gruzzoletto di otto punti di vantaggio (40-32 al 20'). Il rientro in campo di Milano è da incubo: con un parziale di 9-1, il Maccabi rimette la partita in parità (41-41 al 23'). Messina trova energia da Tonut e con le triple di Melli e Baron rimette la testa avanti (54-45 al 26'). Da quel momento però Milano va in pallone, subisce un altro terribile break di 12-0 e agguanta solo nel finale il 59 pari del 30'. L'EA7 segna appena 3 punti nella prima metà dell'ultimo periodo, spegne la luce e il Maccabi tenta la fuga (62-69 al 35'). Più d'orgoglio che di tecnica, l'Olimpia riaccende le speranze del Forum con la terza tripla del match di Melli, che scrive 70-71 a 90'' dalla sirena. Nel finale però tornano le ombre nella testa biancorossa: Sorkin e Brawn inchiodano l'EA7 (71-77) alla nona sconfitta consecutiva.

Olimpia: Baron 18, Cabarrot 14, Melli 12 Maccabi: Brown 20, Sorkin 14

Messina: "Ci manca sempre un quarto, è la storia di quest'anno" "Abbiamo giocato con buona intensità per tre quarti, poi ci manca sempre qualcosa nel finale. E' la storia di questa nostra stagione. Ora dobbiamo continuare a lavorare e andare avanti per la nostra strada".