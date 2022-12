L' Olimpia Milano ospita il Maccabi Tel Aviv nel 13° turno di Eurolega . Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con palla a due fissata alle ore 20.30. Si tratta di un grande classico del basket europeo: gli israeliani guidano 13-9 nei precedenti dal 2000 a oggi, ma le Scarpette Rosse ricordano con gioia il back to back del 1987 e 1988, con due titoli conquistati in finale proprio contro il Maccabi. Al Mediolanum Forum arriva una delle formazioni che ambisce al titolo, attualmente all'ottavo posto in classifica con un record in perfetta parità di 6-6 e con una vittoria nelle ultime tre partite. Il Maccabi si presenta senza l'infortunato Wade Baldwin , ma con un Lorenzo Brown in grande spolvero (oltre 17 punti di media a partita per il play naturalizzato spagnolo).

Come arriva l'Olimpia alla partita

L'EA7 è reduce da una striscia di otto sconfitte consecutive in Eurolega. L'ultima vittoria risale a quasi due mesi fa, il 20 ottobre. L'Olimpia non ha ancora vinto una partita al Forum di Assago in stagione: gli unici tre successi (3-9 il record e ultimo posto in classifica) sono arrivati infatti in trasferta. Diverso il discorso in campionato, dove Milano è imbattuta sul parquet amico da 27 partite di fila: l'ultima contro Reggio Emilia, ha consentito all'EA7 di aggaciare al primo posto in classifica la Virtus Bologna (9-1). Capitolo infortunati: dopo la pausa presa in Serie A, tornano a disposizione di Ettore Messina sia Melli (distorsione alla caviglia con il Panathinaikos) che Hines (botta al polso), mentre sono ancora out Pangos, Shields e Datome. Quest'ultimo, come confermato dal coach milanese, potrebbe rientrare il 26 dicembre in campionato contro Varese.